St. Georgen Stattelzug verunglückt auf  K 5725

St. Georgen-Langenschiltach (bk). Die starken Schneefälle samt heftigen Windböen am Wochenende sorgten trotz Dauereinsatz der Räum- und Streufahrzeuge für schwierige Straßenverhältnisse in der Region und hatten Unfälle zur Folge. Auch einem 29-jährigen Fahrer eines Sattelzugs wurden die schneeglatten Straßen in St. Georgen und Umgebung zum Verhängnis.