St. Georgen Stattelzug verunglückt auf K 5725

St. Georgen Langenschiltach. Der starke Schneefall am Wochenende sorgte trotz Dauereinsatz der Räumfahrzeuge für mehrere Verkehrsbehinderungen auf den Straßen in der Region. Auch einem Sattelzug wurden die schneeglatten Straßen in St. Georgen wohl zum Verhängnis.

Seit etwa 16 Uhr am Samstagnachmittag befand sich die Feuerwehr St. Georgen auf der Kreisstraße 5725 Langenschiltach Richtung Reichenbach im Einsatz. Die Alarmierung lautete ursprünglich "auslaufender Kraftstoff". Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich jedoch heraus, dass ein Sattelauflieger mit Wohnmobilaufbau verunglückt war und darin Gas ausströmte.

Die Abteilungen St.Georgen und Langenschiltach waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst kümmerte sich um zwei verletzte Personen.