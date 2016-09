St. Georgen Start in die dritte Ligasaison an der grünen Platte

St. Georgen. Nach dem knapp verpassten Relegationsspielen zur Oberliga konnte der Abgang von Lea Ehinger durch zwei Neuzugänge sehr gut kompensiert werden, heißt es aus dem Kader.

Zum Auftakt kommt steht zuhause das Nachbarschaftsderby gegen Mönchweiler an. Die Damenmannschaft aus Mönchweiler gilt als Absteiger aus der Oberliga als Gradmesser für den letztjährigen dritten der Badenliga. Termin ist am Sonntag, 18. September, um 14 Uhr in der Rupertsberg-Turnhalle.