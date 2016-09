St. Georgen Stärkster Ausbildungsjahrgang

Am zweiten Tag ging es für die neuen Auszubildenden gemeinsam mit Ihren Paten aus den höheren Ausbildungsjahrgängen zu einem Teamtraining nach Triberg in den Hochseilgarten. Bei verschiedenen Teambildungsmaßnahmen lernten die jungen Leute sich besser kennen und konnten das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander entwickeln und festigen.

Im Rahmen der Einführungswoche wurde den Auszubildenden auch das Unternehmen intensiv vorgestellt. Um sich langsam an den Arbeitsalltag zu gewöhnen, durften die Auszubildenden bereits stundenweise an ihrem ersten Projekt arbeiten beziehungsweise in verschiedenen Abteilungen des Unternehmens mitarbeiten.

Für das kommende Ausbildungsjahr ist man bei Weisser bereits auf der Suche nach neuen Auszubildenden und dualen Studenten. Bei Weisser eine Ausbildung zu machen, heißt nicht nur täglich höchste Qualitätsansprüche zu erfüllen. Das Unternehmen steht auch für ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit langer Tradition und enger Verbundenheit zu seinen Mitarbeitern. Erfahrende Ausbilder aus der Praxis sowie moderne Ausbildungsmittel unterstützen die Jugendlichen beim Erreichen der Ausbildungsziele, unterstreicht die Unternehmensleitung.

Mit interessanten Projektarbeiten fördert Weisser die Kreativität der Auszubildenden und gestaltet die Ausbildung somit noch spannender. Junge Menschen mit Interesse an einer derartigen Berufsausbildung dürfen sich gerne schnellstmöglich mit uns in Verbindung setzen.

Weitere Informationen: www.weisser-web.com