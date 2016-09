St. Georgen Stadt ist auf Identitäts-Suche

Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr auf dem Marktplatz. Nach einer kurzen Einführung werden die Teilnehmer musikalisch zu den drei verschiedenen Veranstaltungsorten im Deutschen Phonomuseum, im Theater im Deutschen Haus und in der Fabrik Obergfell begleitet. Die Oberthemen der drei parallel moderierten Workshops lauten "Schwarzwald-Stadt", "Kultur-Stadt" und "Industrie-Stadt".

An diesem Abend haben die Bürger die Gelegenheit, sich intensiv mit der Identität ihrer (Wahl-)Heimatstadt zu beschäftigen. Gefragt sind dabei insbesondere auch die eigenen Wahrnehmungen und Sichtweisen auf ihre Stadt. So können alle Interessierten im Phonomuseum erzählen, was für sie in St. Georgen "typisch Schwarzwald" ist. Im Theater im Deutschen Haus kann man sich über die Besonderheiten der kulturellen Angebote austauschen und in der Fabrik Obergfell darüber, was die Stadt als Wirtschaftsstandort besonders auszeichnet.

Die Workshops thematisieren, wie die aktuelle Wahrnehmung der Stadt von innen aussieht und wie die künftige Wahrnehmung von außen aussehen sollte. Die Themenschwerpunkte der drei Arbeitsgruppen, Schwarzwald, Industrie und Kultur, wurden im Zuge des laufenden Stadtentwicklungsprozesses aus den vergangenen Bürgerbeteiligungen und Gemeinderatsklausuren entwickelt. Die Themen ermöglichen eine fokussierte Diskussion zum Selbst­verständnis der Stadt aus Sicht der Bürger. Die gesammelten Anregungen und ­Beiträge tragen entscheidend zur Definition eines Leitbildes für St. Georgen bei.