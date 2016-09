St. Georgen St. Georgen ein wichtiger Standort

St. Georgen. Mitten in der Stadt sei die Baugenossenschaft angesiedelt, so der Aufsichtsratsvorsitzende Berthold Frisch. Für ihn sei keine bessere Lage vorstellbar. Ein Glücksfall sei die Aufnahme in die "Räume der Kunst" der Sammlung Grässlin.

Laut Frisch schlossen sich vor 23 Jahren die Baugenossenschaften St. Georgen und Villingen zusammen. Das erste Mieterbüro war in der Westendstraße. Seitdem flossen etwa 35 Millionen Euro allein in die Bestandserhaltung.

"St. Georgen ist und bleibt ein wichtiger Standort für die Baugenossenschaft", so Frisch. In 814 Wohnungen leben dort statistisch 13 Prozent der Einwohner. Die Durchschnittsmiete von 4,86 Euro je Quadratmeter zeige, dass Wohnen in St. Georgen bezahlbar sei, die ureigenste Aufgabe der Genossenschaft. Die Leerstandsquote von 0,5 Prozent unterstreiche, dass Mieter gerne in Wohnungen der Familienheim leben.