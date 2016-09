St. Georgen Sprache ist der Schlüssel zur Welt

St. Georgen (hü). Die Kindertagesstätte Weidenbächle nimmt seit kurzem am Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" teil. Zum Weltkindertag gab es deshalb eine Feier. Die Teilnahme verspreche eine noch bessere Förderung der Kinder mit Migrationshintergrund, so Bürgermeister-Stellvertreter Hansjörg Staiger. Der liege in der Kita Weidenbächle bei knapp 50 Prozent. Bürgermeister, Gemeinderat und die gesamte Verwaltung seien stolz und glücklich über die Verleihung der Plakette. Er wolle ausdrücklich dazu ermuntern, den eingeschlagenen Weg weiterzuverfolgen.