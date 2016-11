St. Georgen Sportler sind mit Leidenschaft dabei

Unter fantastischen Lichteffekten zeigten sie einen ambitionierten Tanz. Die Fitness Zumba Gruppe setzte einmal mehr auf Lateinamerikanische heiße Rhythmen, die die Gruppe von Efthalia Pariano und Sandra Lesniak in Bewegung umsetzte. Nach einem kurzen Intermezzo, in dem Gerhard Mengesdorf mit Worten eines badischen Kabarettisten den Badener an sich erklärte, zeigten die Tanzgruppen des Turnvereins einen gemeinsamen, sehr ausdrucksvollen Tanz zum Musical "Tarzan". Das Thema "Horrorclowns" hatte Sabrina Früh mit den Ü-30-Männern eingeübt unter dem Titel "Wood-Schtock". Nach einer kurzen Pause zeigten die Tischtenniscracks Geschichte: Training gestern und heute, moderiert von Natalie Obergfell. Überspitzt dargestellt, kam das durchaus spaßig rüber, zumal das Publikum mitmachen durfte. Der "Fit Mix" von Yvonne Walter zeigte mit "Jekyll & Hyde" eine gelungene Performance, bei der Lichteffekte wieder eine große Rolle spielten. Barbara Walter bewies als "Mountain Man" ihr komödiantisches Talent, bevor die Handballer wieder einmal bewiesen, dass sie für jeden Spaß zu haben sind – auch wenn es viel Kondition kostet. Emotionen weckte der Auftritt der Gruppen Tanztick und Apassiodanza zu "Stay with me", künstlerisch in Szene gesetzt von Christin Riehle vor dem großen Bühnensturm zum Finale. Doch auch danach war noch nicht Schluss: Ein DJ lockte zum Bleiben.