St. Georgen Spiel und Spaß beim Handball

Angesprochen sind Viert- und Fünftklässler. Wer von ihnen Spaß am Ballspielen und Lust hat, sich mal richtig auszupowern, hat am Donnerstag, 2. November, von 10 bis 15 Uhr in der Roßberghalle Gelegenheit dazu. Für Mittagessen ist gesorgt. Nur noch kurzfristig sind Anmeldungen möglich unter E- Mail vivienabelmann@web.de. Dabei sind Vor- und Nachname ­sowie Geburtsdatum und Telefonnummer zu vermerken.