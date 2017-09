St. Georgen Spannende Entwicklungsmöglichkeiten

St. Georgen habe lauter selbstständige Schulen mit klarem Profil. An seiner vorherigen Wirkungsstätte als Konrektor der Realschule in Dunningen handelte es sich bereits um eine Verbundschule. Mit der Zeit passte die dortige Entwicklung nicht zu seinem Verständnis. Er setzt nach eigener Aussage auf Nachhaltigkeit und nicht auf das Experimentieren mit Kindern. In der Bergstadt sei es möglich, Schwerpunkte zu setzen. Nicht Aktionismus, sondern immer dem Anspruch dem Lernenden gerecht werden, sei das Ziel.

Sehr gute Vorarbeit kam von seiner Vorgängerin Hedwig König (Rektorin) und dem früheren Konrektor Dieter Knausenberger, habe er vielfach festgestellt. Da er jetzt der Schulleiter sei, fehle noch ein neuer Konrektor. In der Übergangszeit hilft ihm das Schulteam mit Patrick Morath, Jan Gronert und Thomas Reusch. "Sonst wäre das alles nicht zu schaffen", versichert er. "Und wir haben ganze tolle Schüler, das ist erst recht ein Grund", setzt er aus vollem Herzen hinzu.

Praktisch keine Aufsicht mehr notwendig

Hubert Ilka zeigte auf einem Rundgang auch Veränderungen im Bildungszentrum auf. Bald schon werden Lerninseln im ersten Stock auf den Gängen geschaffen. Die dort stehenden Schränke werden in zwei unbelüftete und ungenutzte Filmzimmer verbannt. Gymnasium und Realschule haben Klassenräume getauscht. Dadurch war ein Umbau für größere Zimmer möglich. In der Pausenhalle gibt es jetzt einen richtigen Verkaufsstand für eine Bäckerei, gebaut von einem Techniklehrer. Seither ist dort praktisch keine Aufsicht mehr notwendig. Es gibt eine Leseecke, aber nur zum Lesen, nicht zum "Gammeln", so Ilka.

Im Freien liegt ein sehr langer Baumstamm aus dem städtischen Wald, der zur Sitzbank umfunktioniert wurde und bis zu 50 Kindern Sitzgelegenheit bietet. Von der Robert-Gerwig-Schule stehen Holzliegen in den Wiese, gefertigt im Technikunterricht und käuflich erworben. Der Teich soll als Lernort belebt werden. Es gibt direkt daneben ein gern genutztes "grünes Klassenzimmer". Überhaupt sind auf dem Roßberg die Voraussetzungen mit dem praktisch nagelneuen Hallenbad, der Sporthalle und der Stadthalle optimal. Letztere soll noch besser genutzt werden. Auch hier leistet das Schulnetzwerk wichtige Arbeit.

"Schule soll auch ein Zuhause und nicht nur Lernfabrik sein", sagt Ilka. Und wieder ist das Schulnetzwerk dabei. Es ermöglicht einen Wechsel ohne Angst an die passenden Bildungseinrichtung, wenn es in der aktuellen Schule nicht passt. Dann gehen die jungen Leute zur Probe für 14 Tage in die anvisierte Klasse, bevor über einen Wechsel entschieden wird. Bislang sind die Erfahrungen sehr positiv.

Fünf Apfelbäume erinnern an das von der EU geförderte auslaufende Erasmus-Projekt der Realschule. Hier erfolgte eine Austausch mit Schulen in Ungarn (Szazhalombatta), Polen (Zamosc), Griechenland (Pteleos), Italien (Lavello), Türkei (Gaziantep) und Portugal (Regua). Seit vielen Jahren besteht zudem ein Austausch mit Schulen in Frankreich und Finnland. Das war die Grundlage der Städtepartnerschaft mit Vesilahti. In dieser Woche kommen Gäste. Eine Abordnung aus Ungarn reist zudem wegen einer Partnerschaft an.

Hubert Ilka stammt aus Ravensburg und lebt heute mit seiner Frau und drei Töchtern in Beffendorf/Kreis Rottweil. Er hat Technik, Englisch, Sport und IT studiert und nahm an zahlreichen Fortbildungen teil. Dazu gehörte auch das Studium Schulentwicklung in Zürich, St. Gallen, Feldkirch und Weingarten. Bis vor wenigen Tagen war er auch Präventionsbeauftragter beim Land Baden-Württemberg. In dieser Funktion besuchte er einmal in der Woche andere Schulen. Gewalt- und Suchtprävention sowie Gesundheitsförderung stehen dabei im Vordergrund. Aber auch Fairtrade ist einer der Schwerpunkte, was wiederum zu St. Georgen passt. Besonders geprägt hat ihn sein Aufenthalt in England (1991 bis 1994 in Oxford).

Seit dem Jahr 2013 war er Realschulkonrektor in St. Georgen und seit 2016 kommissarischer Leiter. Am Montag, 18. September, erfolgte die Ernennung zum Schulleiter. Die Beförderung zum Rektor erfolgt nach einer bestimmten Frist. Seit vielen Jahren arbeitet er mit Schuleitern, dem Schulamt und der Personalvertretung in Äänekoski und Nastola (Finnland) zusammen.

In seiner Freizeit ist er begeisterter Skifahrer und auch DSV-Skilehrer. Er hat eine Volleyball Trainer C-Lizenz.