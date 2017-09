Königsfeld Spannend in Königsfeld

Thorsten Frei (CDU) zieht nach dem Willen der Wähler in St. Georgen und Königsfeld wieder in den Bundestag ein. Hoch war die Wahlbeteiligung mit 76,6 Prozent in der Bergstadt sowie 82,9 Prozent. in Königsfeld. Das Wahlergebnis entspricht nicht ganz dem Bundestrend.