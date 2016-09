St. Georgen Soziale Kompetenz und Begeisterungsfähigkeit

Am Hauptsitz in Mulfingen starteten 69 junge Menschen in St. Georgen 34 (einschließlich Herbolzheim und Lauf) sowie in Landshut 14. Die Gruppe ermöglicht somit insgesamt 387 Auszubildenden/Studenten (Vorjahr 379) eine Berufsausbildung.

Bei einem Informationsnachmittag in St. Georgen konnten die neuen Auszubildenden und Studenten zusammen mit ihren Eltern wenige Wochen vor Ausbildungsstart erste Kontakte zu ihren künftigen Kolleginnen und Kollegen sowie den Ausbildern knüpfen.

Den ersten Tag in ihrem neuen Lebensabschnitt haben die 15 Jugendlichen am Standort St. Georgen bereits erfolgreich gemeistert. Im Rahmen eines Einführungstages wurden sie begrüßt. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken und sich besser kennen zu lernen, fahren alle nächste Woche für zwei Tage auf eine Hütte bei Bräunlingen. Dort erleben die Teilneh mer Teambuildingmaßnahmen sowie Workshops.