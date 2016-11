St. Georgen Sorgen bei manchen Bürgern groß

St. Georgen-Peterzell. Ziel in den vergangenen dreieinhalb Jahren sei immer gewesen, ein rechtlich einwandfreies Verfahren hinzubekommen, so Bürgermeister Michael Rieger. Durch die Aufhebung der Regionalpläne sei Windkraft im Außenbereich privilegiert. Es bestehe ein Anspruch auf Bau, wenn die Erschließung gesichert sei und keine öffentlichen Belange dagegen sprächen. Deshalb habe sich der Gemeinderat entschlossen, die Ansiedlung zu steuern.

Man habe Sorgen der Bürger ernstgenommen und sei so transparent wie möglich gewesen. Das werde insbesondere von Auswärtigen nicht so gesehen, die hier Stress machten. Es wäre mehr als fair, wenn diese ihre wahren Motive an den Tag legten. Nur Bürger, denen vor Ort die Windkraft zugemutet werde oder die um das Landschaftsbild fürchteten, hätten ein nachvollziehbares Motiv. Er sei gebeten worden gegen den Flächennutzungsplan (FNP) zu stimmen, so Rieger. Das könne er beim besten Willen nicht machen.

Die Verwaltung habe viel einstecken müssen, obwohl sie nicht Verursacher des Problems sei. Vor allem in Oberkirnach seien die Sorgen groß. Der Mindestabstand sei vom Gemeinderat nicht beliebig steuerbar. Zudem müsse er sich von Befürwortern die Frage gefallen lassen, wann man endlich in die Gänge komme. Rieger hatte Umweltminister Franz Untersteller bezüglich eines höheren Abstands angeschrieben. Der antwortete, dass der Außenbereich zur Aufnahme störender Nutzungen bestimmt und ein geringeres Schutzniveau als in Wohngebieten in Kauf zu nehmen sei.