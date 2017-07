St. Georgen Sonntagskonzert mit Drehorgel im Phonomuseum

St. Georgen. Monika und Wolfgang Winkler bringen auf ihren Drehorgeln musikalische Leckerbissen zu Gehör. Auf zwei Drehorgeln mit 26 oder 20 Tonstufen der Firma Jäger und Brommer aus Waldkirch lassen sie Melodien aus den Bereichen Klassik, Operette, Filmmusik, Jazz, Volksmusik und Schlager erklingen. Erläuterungen zu den jeweiligen Instrumenten und Musikstücken runden das Programm ab.

Die Herkunft der Drehorgel ist nicht sicher geklärt. Sie war jedoch immer ein Instrument der "kleinen Leute", der Straßenmusiker und Gaukler. 1790 begann die erste handwerklich-industrielle Fertigung der Drehorgel in Preußen unter Friedrich Wilhelm II. Seit 1806 bis heute werden, wie etwa in der Firma Jäger und Brommer aus Waldkirch, in verschiedenen Unternehmen Drehorgeln gebaut.

Der Eintritt zum Konzert ist im regulären Museumseintritt enthalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.