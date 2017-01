St. Georgen Sommerfest ist ein Aushängeschild für Oberkirnach

Gemeinsam habe man ein Jahr mit vielen Aktivitäten gemeistert, so der Vorsitzende Bernd Henninger. Er dankte den Anwesenden für ihren Einsatz und ihr Vertrauen.

Schriftführerin Gertrud Obergfell berichtete unter anderem von Auftritten beim Tag des Liedes in Schonach, einem Jubiläumsfest in Rohrbach, dem Herbstfest des Männergesangvereins Sundhausen oder dem Adventskonzert des Männerchors 1887 Villingen. Mitte August gab es beim vereinseigenen Waldfest über drei Tage hinweg Tanz, Unterhaltung für Groß und Klein sowie Auftritte mehrerer Musikgruppen der Umgegend. Der Vereinsausflug führte an den unter anderem ins Hopfenmuseum in Tettnang und zu einer Fahrt mit der Öchslebahn in Ochsenhausen. Ende November hielt der Verein wieder den Adventsnachmittag für Senioren ab.

Kassierer Joachim Kieninger sprach von einem "äußerst wunderbaren Kassenstand". Zu verdanken war dies einem "super guten Waldfest".