St. Georgen Skurrile Gestalten helfen aus der Not heraus

Die Geschichte des kleinen Mädchens Gerda, das seinen von der Schneekönigin entführten Freund Kay sucht, hielt die gespannt zuschauenden Besucher ständig in Bann. Gleichzeitig mit Liebreiz und Beharrlichkeit begibt sich Gerda (von Lisa Makowe glänzend gespielt) auf einen beschwerlichen Weg und muss so manches Abenteuer überstehen. Sie will einfach nicht akzeptieren, dass es ihren Freund Kay zur kalten Schneekönigin gezogen hat, nachdem ihn ein ins Herz gedrungener Spiegelsplitter negativ verändert hatte.

Gutes soll böse werden

Das war ganz im Sinne des Teufels, der durch diese auf der ganzen Erde verteilten Splitter alles Gute ins Böse verwandeln will. Auf der Suche muss sich die kleine Gerda unter anderem dagegen wehren, von einem alten Mütterchen vereinnahmt zu werden und sich gegen eine Räuberbande durchsetzen.

Unterstützung erhält sie indes durch skurrile Gestalten. So helfen ihr sprechende Blumen, gurrende Tauben, ein gemütliches Rentier sowie eine Krähendame (Johanna Zelano auf den Leib geschrieben) mit ihrem Geliebten. Endlich am Ziel, dem Schloss der Schneekönigin, angekommen, muss sie feststellen, dass sich ihr Freund Kay nicht an sie erinnert.

Dramatik mit Happy End

Durch den Spielgelsplitter kaltherzig geworden, will er sich auch nicht retten lassen. Gerda lässt sich davon nicht abhalten und schafft es mit liebevoller Beharrlichkeit, den Freund zurück zu gewinnen.

Das zauberhafte Märchen besticht nicht nur durch großartige schauspielerische Leistungen, sondern auch schönen Kostümen und Masken. Dass die Besucher voll begeistert waren von dem Stück, zeigte sich nicht nur an der aktiven Gesangsbeteiligung. So sorgte ein kleines Mädchen für Erheiterung im Saal, als es Gerda mit dem Satz: "Ich weiß, wo der Kay ist" helfen wollte. Ute Scholz sprach den Besuchern sicher aus der Seele, dass dieses tolle Märchen noch an weiteren Terminen genossen werden kann.

Weitere Vorstellungen:

Sonntag, 4. Dezember, Sonntag, 11. Dezember, Sonntag, 18. Dezember und Montag, 26. Dezember. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr. Eintritt: acht Euro, ermäßigt: vier Euro. Karten sind im Vorverkauf und an der Abendkasse erhältlich.