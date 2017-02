St. Georgen Skiverein richtet Meisterschaften in Schonach aus

St. Georgen. Der Skiverein St. Georgen hat mit Unterstützung der Nachbargemeinde Schonach die Ausrichtung der diesjährigen Langlaufmeisterschaften übernommen. Die Wettkämpfe finden am 18. und 19. Februar statt und werden im Skistadion des SC Schonach auf der Wittenbachhöhe ausgetragen. Für den Sprint-Wettkampf am Samstag werden etwa 100 Sportler erwartet, am Hauptrennen am Sonntag in der klassischen Lauftechnik nehmen rund 300 Langläufer aus ganz Baden-Württemberg teil.

Weitere Informationen: www.ski-verein-st- georgen.de