St. Georgen Sinnige Zitate und schmiedeeiserne Kunst

Die Fotos stammten zum Teil vom Zitate-Wanderweg in der Schweiz, der auf einer Höhe zwischen 1600 und 1750 Meter Meereshöhe bis an die österreichische Grenze führt. Entlang des Wegs finden sich 25 Tafeln mit Zitaten bekannter Persönlichkeiten, von denen Meder einige fotografisch festhielt. Darunter waren Sinnsprüche wie "Alles was du sagst sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist solltest du auch sagen" oder "Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen was man ohnehin nicht kriegt". Humorig und nicht so falsch waren auch "Wie oft wäscht eine Hand die andere, und beide bleiben schmutzig" oder "Der Mensch ist mit nichts auf der Welt zufrieden, ausgenommen mit seinem Verstand: je weniger er hat desto zufriedener".

Meders Fotos zeigten auch verschiedenste Metallarbeiten vergangener Zeiten. Zum Beispiels schmiedeeiserne Tore oder Türgriffe aus Rottweil, Brigachtal, Neuhausen oder Buchenberg.

Aus der Schweiz stammten Fotos einer eisenbeschlagenen Kiste in der ehedem die Kriegskasse aufbewahrt wurde. Außerdem waren martialisch anmutende Haken zum Langholzziehen, Rinnenbeile zum Anfertigen von Dachrinnen oder ein Gewindeschneidapparat zu sehen. Früher wurden die Werkzeuge laut Meder oft "angestählt“, das heißt, Eisen- und Stahlteile wurden zusammengeschweißt damit Oberflächen sich nicht zu schnell abnutzten.