St. Georgen Sie ist Lehrerin aus Leidenschaft

Aufgewachsen ist Monika Biwald zweisprachig. Hörte 50-er und 60-er Jahre Musik aus Amerika. Mit acht oder neun begann sie Klavier zu spielen. Sie sang im Kinder- und im Schulchor. Dort hatte sie Stimmbildung. Es wurde oft in Einzelgruppen gearbeitet. Über den Chor kam sie zum Sologesang. "Mein Lehrer sagte damals zu mir: Monika, man hört dich die ganze Zeit raus, nimm doch mal Gesangsunterricht", erzählt sie. Damals war sie 17.

In der Pubertät habe sie die Musik wahnsinnig aufgefangen, blickt Biwald zurück. Es war wie eine Heilung der eigenen Schwere. "Die Klänge haben mir sehr geholfen." Beim Musizieren vergisst sie die Zeit, ihre Probleme, sagt sie. "Ich tauche komplett in die Musik ein." Die Stimme sei ganz nah an der Seele, so die Sängerin.

Bevor sie Solo-Gesang im Hauptfach und Klavier im Nebenfach studierte, schrieb sich Biwald an der Universität für die Fächer Deutsch, Geschichte, Anglistik und Musikwissenschaft ein. "Besonders Liedliteratur hat mir gefallen. Und auf Poesie, drauf fahre ich ab." Sie nennt es ein kleines privates Musikstudium, das sie im Vorfeld abgeschlossen hat.

"Brahms und Schubert sind für mich die Krönung an Liedliteratur. Wenn die ersten Töne erklingen, dann zerfließe ich förmlich", schwärmt sie. Sie fühle sich in der Romantik beheimatet. Dennoch könne sie an ganz vielen Genres und Stücken gefallen finden, verrät sie

Jahre später folgt Pop-Musik-Studium

Neben Solo-Gesang und Klavier machte sie ein pädagogisches Diplom. Einige Jahre später folgte ein Pop-Musik-Studium – dem Interesse der Jugend geschuldet. Zudem absolvierte sie zwei extra Ausbildungen. Dazulernen, sich weiter zu bilden und aktuell zu sein, das ist ihr sehr wichtig.

Durch ihre eigenen Kinder könne Biwald das Verhalten der Schüler besser einschätzen, Verständnis für sie aufbringen. Es sei gut, dass viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, ihr Instrument durch den Unterricht zu suchen, freut sie sich.

Der Zulauf zur JMS verändere sich sehr stark. Durch G8 habe es einen immensen Rückgang an Musikschülern gegeben. "Die Jugendlichen fühlen sich gestresst, haben keine Zeit mehr. Das ist für die Stimme richtig schlimm."

Stimmentwicklung ist sehr empfindlich

Denn: Die Stimmentwicklung sei sehr empfindlich. Deshalb muss Biwald diese sensibel begleiten. "Damit die Stimmen keinen Schaden nehmen." Das erfordere auch die Bereitschaft der Jugend, schildert die Pädagogin. "Umso toller ist es, wenn die Stimme dann aufgeht."

"Es kann jeder singen, der auch sprechen kann", erläutert die Gesangslehrerin. Durch die Sprache habe jeder Mensch einen Radius an Tönen, in denen er auch singen könne. "Oft ist einem Talent gegeben, das kann man nicht groß beeinflussen."

Das solle nicht heißen, dass man deswegen nicht singen könne. "Auf dem Klavier habe ich wahnsinnig viel geübt. Aber ich hätte nie Pianistin werden können. Es hat einfach das gewisse Etwas gefehlt",stellt sie fest.

Der Unterricht bei Monika Biwald beginnt immer mit dem Einsingen. "Das ist wichtig, um zu sehen: Wo ist die Stimme heute?" Gesungen werde dann, was die Kinder wollen. Das kann Pop oder Rock, aber auch Klassik sein. "Ich mache alles, von Bach bis Krach", scherzt die Sängerin. Sofern sie die Literatur vertreten kann, fügt sie hinzu.

"Diamonds lässt sich super singen"

Beliebt sind bei den jungen Leuten momentan Songs von Adel Tawil oder Ed Sheeran. Titel wie "Scars to your beautiful", "Halo"­ oder "Chasing cars", zählt Biwald auf. "Diamonds" lasse sich super singen, schwärmt sie.

Das tolle am Gesangsunterricht sei, dass dieser nicht, wie beim Klavier oder anderen Instrumenten, davon abhängig sei, dass die Kinder üben. "Im Gegenteil: Übermäßiges unkontrolliertes Singen kann im Wachstum viel kaputt machen", mahnt sie. "Wenn sie Lust haben zu singen, dann singen sie, wenn nicht, dann nicht", sagt sie. "Das schöne ist: wenn ein Wettbewerb ansteht, wird der Ehrgeiz geweckt, dann üben sie von ganz alleine."

Neben Gesangstechnik und Stimmgebrauch lernen die Kinder und Jugendlichen bei Biwald, wie sie ein Mikrofon richtig benutzen und aufbauen. "Das Mikrofon baue ich sehr früh ein. Wenn die Kinder und ich dann zufrieden sind und sie stabil singen, dann folgen Aufnahmen", erläutert sie. Nach Möglichkeit geht sie mit ihnen ins Studio, um eine CD aufzunehmen. Auch die sogenannte Loop-Station baut sie in ihren Unterricht ein. "Ed Sheeran benutzt das oft. Er ist quasi eine Band in Form einer Ein-Mann-Show."

Ihr Ziel: Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre Stimme finden und gemeinsam mit ihr aufschlüsseln. "Jeder hat eine andere Stimme und eine andere Stimmfarbe. Ich möchte, dass die Kinder ihre Stimme zur Verfügung haben. Dass sie damit machen können, was sie wollen."

Jeder bringt Ideen und Lieblingssongs ein

In Kooperation mit dem Theater im Deutschen Haus haben Biwald und ihre Schüler am Musical "Prinzessin Owi lernt Königin"­ mitgewirkt. Sie hat mit Schülern auch schon ein Jazz-Musical geschrieben. Jeder brachte seine Ideen und Lieblingssongs mit ein. Dann entwickelten sie eine Geschichte drumherum.

Neben ihrer Lehrtätigkeit konzertiert sie auch. "Ich singe hauptsächlich Klassik. Kirchenkonzerte, Liedgesang oder Operngesang." Sie findet es wichtig, weiterhin selbst aktiv zu bleiben.

Um abzuschalten, braucht sie einen Ausgleich. Biwald macht gerne Yoga, oder geht mit ihrem Hund raus. "Ich bin absolut Kino-besessen", sagt sie macht aber auch deutlich: "Meine Kinder und Musik sind mein Lebenselixier."