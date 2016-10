St. Georgen Sichtlich Spaß am Handballsport

Natürlich hoffe man auch darauf, dass auch das eine oder andere Kind so viel Spaß hat, dass es zum Verein dazu stoßen könnte, schmunzelte der Jugendwart der Handballabteilung im Turnverein St. Georgen. Nach dem Aktions tag gab es für jede Klasse einen weicheren Mini-Handball.

Bei den Mädchen derzeit Fehlanzeige

Mit 14 Helfern, darunter auch Cornelia Holzmann, die das Training der "Minis" betreut, waren die Handballer angerückt, Hilfe gab es auch von einigen Lehrern. Kaltenbach strahlte, weil die überwiegende Mehrzahl der Kinder ganz offensichtlich Spaß an der Sache hatte, auch die Flüchtlingskinder wurden voll integriert. Der Jugendleiter selbst trainiert die F-Jugend der Handballabteilung, also Kinder in etwa demselben Alter, Conny Holzmann die "Minis", die noch jünger sind.

Interessierte Kinder seien stets willkommen, zum Schnuppertraining vorbeizukommen. Er trainiere derzeit 18 Jungs, leider sei bei den Mädchen derzeit Fehlanzeige. Trainiert wird jeden Dienstag von 16.15 bis 17.25 Uhr in der Rupertsberg-Sporthalle. Die vier- bis sechsjährigen Kinder seien am Mittwoch von 16 bis 17 Uhr mit Conny Holzmann am Trainieren.