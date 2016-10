St. Georgen Senioren genießen Ausflug

Am frühen Nachmittag bestiegen die Bewohner der Altenheime, einige Mitarbeiter und die Frauen des Vorstandsteams den Bus. Die Vorsitzende Veronika Rapp begrüßte alle und wünschte einen schönen Nachmittag. Nach einem größeren Umweg erreichte die Gruppe das Kurhaus in Bad Dürrheim.

Die Kaffeetafel war schon für alle liebevoll gerichtet. Bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen an den Tischgruppen ging die Zeit schnell vorbei. Wer wollte, konnte noch einen Spaziergang in den Anlagen des Kurparks unternehmen und sich an schönen Blumenrabatten erfreuen.

Auf der Heimfahrt bedankte sich Hildegard Blum von der Evangelischen Altenhilfe bei den Frauen für die Ausfahrt mit den Altersheimbewohnern. Spontan wurden im Bus noch einige Volkslieder angestimmt. Somit ging ein schöner Nachmittag zu Ende.