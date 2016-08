St. Georgen Selbstbewusste Führungsgruppe

In St. Georgen gab es eine Gewerbeschule im zweiten Stock des Gasthauses Ochsen. Schüler ab dem zehnten Lebensjahr wurden aufgenommen. Die Gemeinde finanzierte die Einrichtung über einen Fond. 1882 war die vierklassi ge Volksschule und die Gewerbeschule unter einem Dach im Rathaus untergebracht.

Pionier der beruflichen Ausbildung war Johann Georg Weisser. Er betrieb seit 1842 eine Schmiede in St. Georgen. Er errichtet in einem leer stehenden Fabrikgebäude mit Wasserrechten an der Brigach eine Werkzeug- und Werkzeugmaschinenfabrik. Er schickte seine beiden Söhne in große badische Maschinenfabriken, damit sie die technischen und theoretischen Kenntnisse bekamen. Auf der Weltausstellung in Paris im Jahr 1867 wurde J. G. Weisser Söhne auch wegen der Lehrlingsausbildung lobend erwähnt. Die Fabrik habe einige Lehrjungen ohne Lehrgeld aufgenommen, um sie zu tüchtigen und exakt arbeitenden Gesellen heranzubilden. Die Ausbildungszeit dauerte in den 1880er-Jahren viereinhalb Jahre. In den 1890er-Jahren folgte die dreijährige Ausbildung von jungen Drehern unter Anleitung eines Meisters in einer Lehrwerkstatt. Die zukunftsweisende Ausbildung blieb im Großherzogtum über Jahrzehnte hinweg die Ausnahme. Geklagt wurde aber über den Facharbeitermangel damals genauso wie heute.

Strohhutfabrik und Sägewerk die Ausnahme

Zwischen 1850 und 1914 entstanden in St. Georgen aus kleinen Handwerksbetrieben etwa 20 Fabriken. Dies erfolgte völlig aus eigener Kraft, überwiegend von heimischen, alteingesessenen Familien. Es entstand eine indus­trielle Monokultur. Fast alles drehte sich um die Uhr. Vier, fünf Uhrenfabriken hatten etwa doppelt so viele Zulieferer aus dem Ort. Nur die Strohhutfabrik von Philipp Ruh sowie das erst 1900 angesiedelte Säge- und Hobelwerk von Eisenmann & Söhne bildeten eine Ausnahme.

Mit weilweise geliehenem Kapital gründeten 1904 auf Anregung der Maschinenfabriken Weisser und Heinemann drei Schlosser, ein Schreiner und ein Gießmeister die Eisengießerei Hölze, Hackenjos & Co. Sie arbeiteten von 4 bis 23 Uhr. Auch die Frauen der Gründer leisteten leichtere Hilfsarbeiten. Christian Steidinger beschaffte sich sein Startkapital mit einem selbst konstruierten Fräskopf, durch den er als Zulieferer für die Uhrenindustrie erhebliche Mehrleistungen erzielte. Für die ins Unternehmertum aufgestiegenen Handwerker waren vielfach eigene, patentierte Erfindungen die Finanzierungsquelle.

Industrielle Familienunter nehmen bildeten das Rückgrat der St. Georgener Industrie. Nicht selten erfolgte deren Gründung aus familiärer Notlage. Johann Obergfell machte sich 1899 vermutlich selbstständig, weil er als Gründer des Sozialdemokratischen Ortsvereins kaum eine Anstellung gefunden hätte. Er begann in seiner Wohnung mit der Produktion von Uh­renteilen.

Im Antrag auf Stadterhebung stand St. Georgen als der "am glücklichsten gedeihende Industriestandort im Badischen Schwarzwald" mit elf Fabriken und 582 Arbeitern. Mit dem Wandel stiegen etwa 20 Unternehmerfamilien auf, die eine neue, selbstbewusste Führungsgruppe bildete. Durch die wirtschaftliche Zäsur trat der Ort aus seiner l andwirtschaftlich-kleingewerblichen Vergangenheit heraus und wurde mit der Stadterhebung zum Industriestandort.