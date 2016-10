St. Georgen Selbst gebauter Anhänger hat Premiere

St. Georgen-Langenschiltach (hü). Die Übungsannahme: Ein Vater installiert mit seinem Sohn im Erdgeschoss eine neue Heizöltankanlage. Der Sohn fällt beim Durchtrennen eines Trägers von einer Leiter und liegt bewusstlos am Boden. Der Vater verletzt sich mit einer Flex so schwer am Bein, dass er das Gebäude nicht mehr verlassen kann. Die laufende Flex setzt ein Fass mit Altöl in Brand, was zu starker Rauchentwicklung führt. Die Mutter setzt im Obergeschoss den Notruf ab, kann aber wegen des Rauchs nicht mehr ins Gebäude.

Abteilung rückt mit 18 Mann aus

Die Abteilung rückte mit 18 Mann und dem eigenen Fahrzeug an. Unterstützung gab es von zehn Mitgliedern der St. Georgener Wehr, die mit zwei Fahrzeugen eintraf. Die Hilfe war laut Abteilungskommandant Manfred Aberle durchaus sinnvoll.