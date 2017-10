St. Georgen Seit einem Jahr ohne Brücke zur Außenwelt

Griesgrämig oder gar missmutig sind weder Ernst Laufer noch Klaus Neininger. Dennoch betonen sie: "Ein Dauerzustand ist das nicht." Denn durch die Sperrung der Brücke entstünden Mehrkosten. "Wenn ich zu meinen Feldern will, dann sind das vier Kilometer, die ich im Kreis herum fahre", sagt Laufer schulterzuckend. Insbesondere im Winter komme es für Neininger zu größeren Umständen. Der Schotterweg werde zwar von der Stadt, die auch die Kosten für das Räumen übernehme, gebahnt, aber erst gegen 10.30 Uhr. Um diese Uhrzeit müsse er längst bei der Arbeit sein. Also parkt er sein Auto auf dem Grundstück seiner Nachbarn, vor der gesperrten Brücke. "Es ist klar, dass der Weg keine so hohe Priorität hat", sagt er.

Das größte Problem sehen die beiden, falls ein Notfall eintreten sollte. Rettungsfahrzeuge könnten, so befürchten sie, den steilen Verbindungsweg nicht benutzen. "Für solche Fälle haben wir immer einen Plan B in der Tasche", kann Feuerwehrkommandant Christoph Kleiner beruhigen. Bei entsprechenden Schneelagen würden die Einsatzfahrzeuge mit Schneeketten ausgestattet, sodass das Grundstück von beiden Seiten, also auch über die Groppertalstraße, angefahren werden könne.

Da das Anwesen fußläufig zu erreichen ist, könnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug vor der Brücke stehen lassen und die Schläuche unter dem Durchlass der Bahnlinie legen. "Natürlich ist es direkt am Objekt immer einfacher zu löschen, aber die Feuerwehr ist es gewohnt, flexibel zu reagieren." Kleiner betont: "Wenn Menschenleben in Gefahr sind, würden wir auch das Risiko eingehen und über die Brücke fahren."

Trotz der Möglichkeiten für das Eingreifen der Feuerwehr sei es auch den Einsatzkräften daran gelegen, dass bald etwas gemacht werde. "Wir haben die Hoffnung, dass die Brücke 2018 um diese Zeit verwirklicht ist", blicken Laufer und Neininger in die Zukunft, "und wir freuen uns, wenn wieder Normalbetrieb ist."