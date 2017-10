St. Georgen Seit 60 Jahren ein Herz und eine Seele

St. Georgen. Es war im Frühling 1952, als Ludwig Rettenberger bei seiner Elfriede vor der Tür stand. Der junge Bayer, der aus Bad Füssing kommt, war auf der Suche nach Arbeit – und nach einem Dach über dem Kopf. Wie das Schicksal es wollte, vermietete die Mutter von Elfriede Zimmer im Haus am Storzenberg. "Und dann hat es sich so ergeben", sagt Ludwig Rettenberger schmunzelnd. Nun, etwa 65 Jahre später, feiern sie Diamantene Hochzeit. Pfarrer Winfried Frech wird den Dankgottesdienst in der Peterzeller Petruskirche leiten. Danach feiert das Jubelpaar mit Familie und Freunden im Gasthaus Löwen in Tennenbronn.

Doch was wie im Märchen klingt, war anfangs nicht ganz einfach für die beiden. Elfriedes Mutter war mit der Beziehung nicht einverstanden. "Die Situation war unerträglich für mich. Also bin ich nach Konstanz abgehauen", erläutert die Jubilarin. Auf der Suche nach Arbeit schüttete sie ihrem späteren Chef ihr Herz aus. Dieser nahm sie bei sich zu Hause auf, beschäftigte sie im Hotel Post in der Küche. "Meinen Mann musste ich meinem Chef vorstellen", sagt Elfriede. Dann habe er sie an den Wochenenden besuchen dürfen. "Sonntags habe ich sogar frei bekommen", erinnert sie sich dankbar.

Liebe auf den ersten Blick