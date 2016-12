St. Georgen Seiner Zeit voraus: Virtualität erleben

Das Thema diesen Jahres lautete: "NachbarschafftInnovation – Gemeinschaft als Erfolgsmodell". Martin Zimmermann, Vorstand des VCD, dankte in seiner Rede in diesem Zusammenhang dem Thomas-Strittmatter-Gymnasium (TSG), da mit diesem eng zusammengearbeitet werde. Die didaktische Aufbereitung für den Unterricht sei enorm wichtig. Ziel sei es, Wissen auf spannende Art und Weise zu vermitteln, so Zimmermann.

Ein innovatives Partnerkonzept sei sehr wichtig, erläuterte Ralf Heinrich, Schulleiter des TSG. Die Schüler sollten grundsätzliche Dinge der Medien verstehen, ein Grundverständnis aufbauen, um eine verantwortliche Mediennutzung und -gestaltung zu ermöglichen. Sie sollten in der Lage sein, die Medienwirklichkeit kritisch und kreativ zu reflektieren, so Heinrich. Deshalb seien Partner wichtig, die Highlights im Unterricht setzen können. Der Cyber-Classroom sei ein Werkzeug, das einen Mehrwert beim Lernen darstellt.

Christine Montigel, die als Repräsentantin für das "Land der Ideen" in die Bergstadt gereist ist und Uwe Bitzer von der Deutschen Bank erläuterten, dass im elften Wettbewerbsjahr die Frage "Wie kann man künftig zusammen leben, forschen und voneinander lernen?" im Fokus stand.

Digitale Lernwelten direkt kennenlernen

Das VDC mit dem DTB-Labor gebe wegweisende Antworten, wie Digitalisierung in die Schule gebracht werden kann, erläuterte Bitzer in seiner Laudatio. Es sei vorbildlich, wie die Entwickler und Nutzer zusammenarbeiten würden und Schule und Unternehmen miteinander vernetzt seien, so Bitzer weiter.

Im Anschluss der Feierlichkeiten konnten die zahlreichen Gäste das DBT-Labor besuchen und innovative Zukunftstechnologien der digitalen Lernwelten, wie beispielsweise den Cyber- Classroom, Virtual-Reality- oder Augmented-Reality-Brillen kennenlernen und testen. "Wir bauen hier tatsächlich Innovation in St. Georgen", freute sich Zimmermann.