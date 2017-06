St. Georgen Sehnsüchte und Sorgen

16 Kinder, fünf Kontinente, eine Stimme – so unterschiedlich ihr Lebensumfeld auch ist, so sehr ähneln sich ihre Ängste und Hoffnungen und die eindrückliche Mahnung, unsere Welt zu erhalten. Alle diese Kinder haben die universelle Sehnsucht nach Sicherheit und Frieden und machen sich Sorgen um die Zerstörung ihres Lebensraums. Hungrig nach Bildung wollen sie die Welt verändern. Der Film über die Zukunft des Planeten, die unsere Kinder einmal mitgestalten werden, ist ein Appell an alle: nicht ohne uns. Der Film ist Teil des weltumspannenden Projekts mit dem Ziel, Jugendlichen aus jedem Teil der Erde durch Kurzfilme eine Stimme zu geben, und so gegen die Angst vor dem Fremden anzugehen.

Kuchenverkauf der vierten Klasse

Die Vorführung findet in der katholischen Unterkirche statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 6,50 Euro, Schüler und Azubis zahlen fünf Euro. Nach dem Kino gibt es gegen 15.30 Uhr einen Kuchenverkauf der vierten Klasse.