St. Georgen Sehnsucht nach der eigenen Zeitfrequenz

St. Georgen. "Wir sind umgeben von Beschleunigungsimpulsen nach dem Motto Immer schneller und immer mehr in kürzester Zeit", schickt der Referent seinen Erläuterungen am Dienstag, 6. Dezember, um 19 Uhr in der MediClin Albert Schweitzer Klinik im Vortragssaal, Haus III, voraus. Der Eintritt zum Vortrag ist frei

Und es sei oft eine gesunde Reaktion, wenn man mit dem Tempo nicht mehr mitkomme. Hier zeige sich der alarmgebende "Zeitinfarkt", der den echten Krankheiten vorausgeht. Man ahne, dass es der eigenen Gesundheit gut täte, wenn man sich mehr Zeit für das nehmen könnte, was wichtig ist.

Warum können wir es nicht? Fehlt uns der Mut, etwas zu ändern und trauen wir uns nicht? Wie stellen wir es an, dass wir uns gerade in der Weihnachtszeit zu Eile und Hetze hinreißen lassen? Wer zwingt uns zu dem krankmachenden Zeitstress?