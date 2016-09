St. Georgen Seeterrassen kommen bei Bürgern an

Begeistert ist er, wie viel Spenden bisher für die Freizeitanlage eingingen, nicht nur der hohe Betrag für die Seeterrassen, sondern immer wieder auch kleinere Summen beispielsweise für die Skateanlage. Ein Zeichen, welch wichtige Rolle der Klosterweiher für die Bürger spiele, der sich inzwischen zu einem wahren Kleinod entwickelt habe. Dem wolle die Stadt natürlich Rechnung tragen. Ebenso wie einem Wunsch, den gerade ältere Menschen in den vergangenen Wochen geäußert haben: Da es zu den Terrassen am Ufer über Treppen steil nach unten geht und sich der Zugang nicht barrierefrei gestalten ließ, hoffen sie auf Sitzbänke entlang der Wege. Der Bauhof nehme sich dieser Bitte an und baue sie über den Winter in der eigenen Werkstatt, versprach Rieger. "Das war der einzige Wermutstropfen, sonst ist alles sehr schön", brachte Hansjörg Staiger, SPD, die Freude der Einwohner über die neue Errungenschaft am See auf den Punkt.

Nun hofft Rieger nur noch, dass auch die kürzlich aufgestellten Abfalleimer zu mehr Sauberkeit führen, denn immer wieder gebe es Klagen über achtlos weggeworfenen Müll. Zudem vertraue er auf die Vernunft der Besucher, nicht von den Terrassen und deren Ufer in den See zu springen. Angesichts der niedrigen Wasserstands sei dies ein gefährliches Unterfangen. Warnschilder sind bereits aufgestellt, weitere sollen folgen.