St. Georgen Sechs neue Hexen "im Dienst"

Traditionell wird in vielen Regionen die fünfte Jahreszeit am Dreikönigstag eröffnet. In der Gemeindehalle trafen sich die Mitglieder zum Abstauben. Dort hatten Oberhexe Frank Rapp und seine Helfer alle Hände voll zu tun. Es galt nahezu 100 Häser der anwesenden Hexen auf ihre Ordnungsmäßigkeit zu prüfen.

Mit dem symbolischen Abstauben mittels eines Besens wurde das Okay gegeben. Weiteren Zuwachs erhielten die Aktiven. Sechs neue Hexen wurden in einer Zeremonie getauft. Diese bestand aus dem Überguss des Kopfes mit rotem Zuckerwasser.

Götterspeise und Heuschrecken