Schwindelfrei und wetterfest müssen alle sein, die in diesen Tagen am Klosterweihe in St. Georgen Bäume stutzten. Wichtige Dienste leisteten dabei Hebebühne und Motorsäge. Um die Verkehrssicherungspflicht kümmerten sich Kollegen mit festem Boden unter den Füßen. Foto: Vaas