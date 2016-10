St. Georgen Schwarzwaldbauern in Graubünden

Das Forum Pro Schwarzwaldbauern lädt am 22. Oktober zu einer Infotour ein. Ziel ist die "einzigartige" Regionalvermarktungsagentur alpinavera in Graubünden. Dort hat Jasmine Said Bucher mit Bauern und Lebensmittelhandwerkern ein Netzwerk aufgebaut nach dem Motto Kooperation. Anschließend stehen Besichtigungen auf dem Programm. Abfahrt ist um 6.45 Uhr am Parkplatz Klosterweiher in St.Georgen, Rückkehr 20 Uhr. Anmeldung bis 15. Oktober an spittelhof@t-online.de oder Telefon 07724/7992.