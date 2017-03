St. Georgen Schwarzwald trifft auf Mexiko

Das sowohl breite Klangspektrum der Klarinette als auch die differenzierten Möglichkeiten, ihr virtuose und laute aber auch samtweiche und lyrische Töne zu entlocken, verwurzelte das Instrument in vielen verschiedenen Kulturen und traditionellen Musiken in der ganzen Welt. Auch in den unterschiedlichsten Genres, sei es Jazz oder Klassik, kommt die Klarinette vielfach zum Einsatz. Dieser Reichtum an Klangfacetten soll durch das Erklingen klassischer Werke neben jazzigen Duos und traditioneller israelische Klezmermusik oder südamerikanischer Musik aufgezeigt werden.

Der Höhepunkt des Konzertabends werden dann wohl die von Mendelssohn für zwei Klarinetten und Pianoforte komponierten Konzertstücke sein, in denen die drei Musiker beweisen können, wie gut Schwarzwälder Bodenständigkeit mit mexikanischem Feuer harmoniert.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden werden erbeten.