St. Georgen Schulwahl soll nicht zur Qual werden

St. Georgen. Den Auftakt der Vorstellungsveranstaltungen machte das TSG mit dem "Tag der Profile". Nach einer kurzen musikalischen Begrüßung, die die Sechstklässler absolvierten, gab Schulleiter Ralf Heinrich eine Einführung. Die Rheuma-Liga hatte ihre Sportmatten zur Verfügung gestellt, auf denen die rund 50 Noch-Viertklässler Platz fanden – mehr als 20 waren als Handballer in der benachbarten Sporthalle.

Heinrich informierte kurz und bündig über die Schule, bevor die künftigen Schüler und später auch die Eltern in Gruppen durch das Haus geführt wurden. Für die Kinder gab es einen kleinen Quiz-Fragebogen. "Wer alle Fragen richtig beantwortet hat, darf sich um 12 oder 12.30 Uhr etwas Süßes abholen", so Heinrich.

Er machte deutlich, dass der größte Teil der künftigen Schüler dann kein Problem an der Schule habe, wenn eine Grundschulempfehlung für das Gymnasium vorliege. Drei Profile biete das Gymnasium. Ein Sprachprofil, in dem ab der achten Klasse Spanisch als Fremdsprache dazu kommt. Das naturwissenschaftliche Profil, bei dem Fächer wie Biologie, Physik und Chemie sowie "Naturwissenschaft und Technik" oder „Naturphänomene“ den Unterricht ergänzen. Und das musische Profil, in das neben vielerlei musikalischem Unterricht bis hin zu Instrumentenunterricht auch gemeinsames Musizieren sowie Theorie und Musikgeschichte Eingang find en. Im Mehrzweckraum zeigten "Jazzcrew 2.0" und Jugendsinfonieorchester, wie weit das Musikprofil gehen kann.