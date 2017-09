St. Georgen Schulung für pflegende Angehörige

St. Georgen. "Wer einen nahestehenden Menschen zu Hause pflegt, kennt das: plötzlich steckt man unvorbereitet in einer neuen Pflegesituation und fühlt sich am Ende seiner Weisheit", begründet Einrichtungsleiter Markus Schrieder das neue Angebot. "Wir wollen die Angehörigen dabei unterstützen, der Situation gewachsen zu sein." Die AOK unterstützt das Schulungsangebot und wird unter anderem an einem Abend darauf eingehen, wo Angehörige Hilfe finden. "In unserer täglichen Arbeit machen wir immer wieder die Erfahrung, dass vielen gar nicht bekannt ist, welche Unterstützungsangebote es für sie gibt", so Frank Irion, Leiter des Competence-Centers Pflege bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Schulung findet an neun Abenden jeweils von 18.30 bis 20 Uhr einmal monatlich ab 24. Oktober im Lorenzhaus der Evangelischen Altenhilfe St. Georgen, August-Springer-Weg 20 statt. Anmeldungen bei der Evangelischen Altenhilfe St. Georgen unter Telefon 07724/9 42 70.