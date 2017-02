St. Georgen Schulnetzwerk-Team informiert über seine Ziele

Das Fair Trade-Schulnetzwerk weitet sich laut Conzelmann langsam aus. Die Rupertsbergschule ist inzwischen auch dabei, in der AG sind Schüler aus vier örtlichen Schulen.

An Aktionen beteiligen sich auch Schüler, die nicht in der AG sind. Es gibt einen Netzwerkkompass der Ziele, Aktionen und Möglichkeiten definiert, das Thema im Unterricht zu behandeln. Schon seit längerem verkaufen Schüler in den Pausen am Bildungszentrum regelmäßig Schokoriegel und andere fair gehandelte Produkte.

Jonas Riege war einer der Schüler, der beim Verkaufsstand zum Elternsprechtag half. Er hält es für wichtig, faire Produkte zu kaufen an denen die Leute auch etwas verdienen. Immerhin müssten die ja auch hart arbeiten. Er berichtet von im Unterricht gezeigten Filmen die das Leben der Menschen anderer Länder dokumentieren.

Sehr spannend war für ihn ein Besuch St. Georgens von vier kolumbianischen Kindern, die einiges über Kriege und Ungerechtigkeiten in ihrem Land zu erzählen hatten. Ebenfalls am Verkaufsstand dabei war die aus Chile stammende Austauschschülerin Paola Honfan. In ihrem Land sei Fairer Handel kein Thema, sie habe das erst in Deutschland kennengelernt, erklärt sie.

Das dritte Treffen des Fair-Trade-Schulnetzwerk-Teams findet am 3. März um 13.15 Uhr im Café Bohnenheld statt. Eingeladen sind Schüler, Eltern und Lehrer aller St. Georgener Schulen.

Weitere Informationen: Michael Conzelmann m.conzelmann@gmx.de.