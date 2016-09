St. Georgen Schulnetzwerk spielt eine große Rolle

St. Georgen. Jörg Wetsermann ist seit dem 1. August Geschäftsführender Rektor aller in der Bergstadt dem Staatlichen Schulamt unterstehenden Bildungseinrichtungen: Förderschule, Grundschule Peterzell, Rupertsberggrundschule, Robert-Gerwig-Werkrealschule und Realschule. Das Thomas-Strittmatter-Gymnasium untersteht dem Regierungspräsidium, ist aber bei allen Sitzung vertreten. Der Geschäftsführender Rektor organisiert für den Schulträger verschiedenen Aufgaben. In den Sitzungen geht es um gemeinsame Vereinbarungen wie etwa bewegliche Ferientage. In St. Georgen werden auch pädagogische Dinge abgestimmt, wie etwa die Anmeldetermine für alle innerhalb einer Woche. Auf besonderen Wunsch wurden zudem die Termine für die Elternabende entzerrt, um möglichst Überschneidungen zu vermeiden.