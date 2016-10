St. Georgen. Das Schulnetzwerk St. Georgen lädt engagierte Eltern am Dienstag, 8. November, um 19.30 in die Stadthalle St. Georgen zum kostenlosen Vortrag "Das Lernen lernen" des gemeinnützigen Vereins LVB Lernen ein. Die Tipps und individuellen Lerntechniken sollen zum Schulerfolg beitragen. Der Vortrag richtet sich an Eltern und umfasst Lerntechniken und individuelle Lernmethoden für unterschiedliche Lerntypen. Mit praktischen Tipps zur Kommunikation, Motivation und Hausaufgabenbearbeitung können Eltern ihre Kinder wegweisend im Lernalltag unterstützen.