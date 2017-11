St. Georgen Schulabschluss – und dann?

Jeder Schüler konnte sich im Vorfeld des Berufswegetags drei Firmen-Workshops auswählen und diese nacheinander besuchen. Insgesamt nahmen etwa 230 Schüler aller drei Schulen und des SBBZ am Berufswegetag teil. Je nach Schule und Berufsorientierungsplan aus den Klassen acht, neun und zehn.

Workshops ermöglichten intensives Kennenlernen der Ausbildungsangebote

Bei den Workshops lernten die Schüler in Kleingruppen intensiv und teils mit praktischen Beispielen, die jeweiligen Ausbildungswege kennen und bekamen ausgiebig Raum für Fragen. Jeder Workshop dauerte etwa eine Stunde. Die Workshops wurden im Bildungszentrum und an der Robert-Gerwig-Schule durchgeführt.

Die Berufsorientierung sei eines der sechs "Leitprinzipien" des neuen Bildungsplanes von Baden-Württemberg, sagte Guido Santalucia, Koordinator der Berufsorientierung am TSG. Dieser Bildungsplan werde in St. Georgen nicht durch eine Gemeinschaftsschule sondern durch das Schulnetzwerk umgesetzt. Schon früh habe eine Arbeitsgruppe das Thema aufgegriffen, erklärte Santalucia. Ergebnis dieser Zusammenarbeit im Schulnetzwerk sei unter anderem die St. Georgener Berufsmesse, die seit 2015 jährlich stattfindet und eben der Berufswegetag. Letzterer soll, so Santalucia, ab der siebten Klasse bis zum Schulabschluss fester Bestandteil des Lehrplans der jeweiligen Schulart werden.