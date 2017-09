Die schulübergreifende Fair-Trade-AG sowie die Klasse 8b des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums wurden als "Klasse des fairen Handels" geehrt. Die Auszeichnung verlieh die Fair-Trade-Initiative Saarbrücken. Bürgermeister Michael Rieger hatte die Schüler daher in die Gemeinderatssitzung eingeladen, um die Auszeichnung zu würdigen. "Es ist absolut lobenswert, was ihr da macht", so Rieger an die Schüler und die betreuende Lehrerin, Michaela Conzelmann gerichtet. Foto: Dorer