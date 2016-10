St. Georgen Schrieder: "Bleiben sie uns erhalten"

St. Georgen. Klaus Gunkel, Vorsitzender der evangelischen Altenhilfe, sprach über ein Erlebnis während der Woche der pflegenden Angehörigen. Eine Fußreflexzonen-Massage wurde zur Seelen-Massage, als die Kundin von der Pflege ihres Mannes berichtete, der im Rollstuhl sitzt. "Viele von ihnen würden sich umgehend engagieren", so Gunkel. Man wisse um Engagement, Kompetenz, Geduld und Zuwendung der Anwesenden. "Sie sind unser wertvollstes Hab und Gut."

Die 100-prozentige Verlässlichkeit bestätige die Prüfung von Heimaufsicht und medizinischer Dienst der Krankenkassen (MdK) die eine 1,0 ergab und von hoher Wertschätzung und Anerkennung sprach. Man wisse, welchen Be- und Überlastungen Mitarbeiter ausgesetzt seien. Vorstand und anvertraute Menschen dankten von ganzem Herzen für den nachhaltigen, täglichen und nächtlichen Einsatz.

Markus Schrieder, Geschäftsführer der evangelischen Altenhilfe, präsentierte einen Film der Diakonie Baden zur Mitarbeiterwerbung. Die St. Georgener Altenhilfe sei gewählt worden, 500 Mitgliedseinrichtungen, davon 180 in der Altenhilfe, zu repräsentieren. "Darauf sind wir stolz." Er verlas ein Schreiben des Pressesprechers der Diakonie, der sich beeindruckt zeigte von der aufgeschlossenen Art und inneren Haltung der Mitarbeiter. "Sie sind tolle Leute, darauf können sie sich was einbilden." Als Gegenpart verlas Schrieder ein Schreiben in dem Angehörige einer beim Sterben begleiteten Person davon sprachen, dass das Personal geholfen habe "die Angst vorm Sterben" zu nehmen. Das zeige die Bandbreite, die Mitarbeiter abdeckten. "Bleiben sie so, wie sie sind und bleiben sie uns erhalten", bat Schrieder.