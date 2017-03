St. Georgen Schnitte bringen Licht, Luft und Sonne

An einem passenden Ast zeigte er den sogenannten Pflanzschnitt. Drei bis maximal vier Hauptäste und der Mitteltrieb seien die einzigen Äste, die nach dem Pflanzschnitt stehen bleiben. Die Hauptäste sollten dabei möglichst nicht in einer Ebene ste hen, damit das Bäumchen op timale Stabilität erhält. Um eine möglichst saubere Wachstums periode zu erleben, werden die drei Äste so zurückgeschnitten, dass ihre Enden gleich hoch liegen – die sogenannte Saftwaage wird dadurch herbeigeführt. Beim Schneiden wird stets die flache Seite der Schere am Ast angelegt, um Schäden zu vermeiden.

Geschnitten werden auch die Wurzeln des Baumes, der ja beim Kauf ausgegraben wurde und dessen Wurzelwerk dabei beschädigt wurde. Die starken Wurzeln werden zurückgeschnitten bis aufs weiße Holz, die Schnittstelle soll nach unten weisen, verriet Weisser. Einen Durchmesser von einem Meter und etwa 60 Zentimetern Tiefe sollte das Pflanzloch schon haben, vor allem wegen der besseren Durchlüftung und Auflockerung der Erde.

"Wir haben im Schwarzwald eigentlich keinen ganz guten Boden, daher sollte der Boden immer mit Blumenerde verbessert werden", räumte der Experte ein. Gedüngt könne ebenfalls werden, am besten mit Rasenschnitt oder Hornmehl, eventuell auch mit gut abgelagerten Kompost. Beim Pflanzen sollte die Veredelungsstelle des Bäumchens etwa zehn Zentimeter über der Erde liegen – im Gegensatz zu Rosen, deren Veredelungsstelle gut fünf Zentimeter im Boden liegen sollte. Dies demonstrierte er anschließend bei einem Bäumchen, das er vor zwei Jahren gepflanzt hatte, einem Boskoop-Apfelbaum.

Bie alten Bäumen absolutes Muss

Mag es beim Pflanzen noch normal erscheinen, dass ein Baum beschnitten wird, sieht man dies unter Umständen bei Bäumen, die älter werden, nicht mehr so sehr ein. Doch gerade da sei das ein absolutes Muss, betonte Weisser. Es gebe nach dem Pflanzen während der ersten Jahre den sogenannten Aufbauschnitt, danach die Erhaltungsschnitte und letztlich den Fruchtschnitt. "Mit dem Schneiden bringen wir Licht, Luft und Sonne in den Baum hinein. Das braucht er, um gesund zu bleiben. Denn wenn keine Sonne und keine Luft an den Stamm kommt, haben wir auch im Sommer Partien, die nicht mehr trocknen – und dann sind Fäulnis und Pilzen Tür und Tor geöffnet", mahnte er an.

Für den Fruchtschnitt gelte, dass für ihn weniger die Quantität, sondern eher die Qualität im Vordergrund steht. Waagrecht stehende Äste und Zweige seien die Frucht tragenden, oftmals seien sie sehr kurz.

Doch nicht nur den Schnitt an Bäumen zeigte er, sondern auch, wie man mit Johannisbeeren verfahren sollte. Die Schwarzen trügen am einjährigen Holz, die Roten am zwei- und dreijährigen. Daher gelte es, bei den schwarzen Beeren ältere Triebe zu entfernen und Jungen den Vortritt zu lassen, bei den roten Träubchen dürften ältere stehen bleiben, aber auch genügend Nachwuchs müsse vorhanden sein. Nur sehr alte Äs te sollten hier entfernt werden. Der Schnitt müsse möglichst nah am Boden liegen.

Kompost und Blumenerde

Der Obst- und Gartenbauverein bietet allen Hobbygärtnern auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, Kompost und Blumenerde in 50-Liter-Säcken zu beziehen. Bestellungen nimmt ab sofort Ruth Epting, Telefon 07724/65 75, entgegen. Die Ware wird am Freitag, 28. April, auf dem Roßbergfestplatz zwischen 14 und 17.30 Uhr ausgegeben.