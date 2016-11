St. Georgen Schmucke Stücke selbst gemacht

"Es ist cool, die verschiedenen Schritte zu sehen und an den Maschinen zu arbeiten," erklärt Luka Karic, der im ersten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Werkzeugmechaniker ist. Beim Drehen der Schmuckstücke sei es wichtig, dass die Kontur richtig zu erkennen sei, die Qualität nicht durch Kratzer beeinflusst werde und keine scharfen Kanten bleiben, weiß er. Auch Rajko Calic ist im ersten Lehrjahr. Ihm macht das Projekt ebenfalls viel Spaß. Er fände es spannend zu sehen, wie die Abläufe funktionieren, verrät er.

Ausbildungsleiter Peter Kinces findet es wichtig, dass die Neulinge viel lernen und Erfolgserlebnisse verzeichnen können. Zudem sollen sie mit Freude betriebswirtschaftliches Denken vermittelt bekommen sowie Lösungsstrategien im Team entwickeln und ausprobieren.

Das Thema in diesem Jahr ist "Upcycling". Hierzu sind Kronkorken weiterverarbeitet worden und dienen als Blickfang von Schlüsselanhängern und Ketten. Auf dem Weihnachtsmarkt in St. Georgen werden diese von den Lehrlingen verkauft. Der Erlös fließt in das Bildungsprojket "Go Ahead!"