St. Georgen Schluss mit Klischees über das Landleben

Bollenhut, Wanderungen, Bauernhäuser – mit dem Schwarzwald verbinden viele Menschen das Klischee eines konservativen Landlebens, das dem hippen, progressiven Leben in den Großstädten Deutschlands entgegensteht. Berge und Täler statt Wolkenkratzer und U-Bahnen, alt statt modern.

Ebendiesen verstaubten Ansichten will Christin Lehmann entgegenwirken. Die 31-Jährige stammt aus der Region um Ludwigsburg, lebte unter anderem in Stuttgart, bevor es sie der Liebe wegen in die Bergstadt zog. Mittlerweile hat sie ihren eigenen Blog, ihren Followern ist sie bekannt als "Landmädchen".

Wie der Name bereits verrät steht für Lehmann die Liebe zum Land und alles, was man damit in Verbindung bringt, im Fokus. Im kleinen Stil stellt sie beispielsweise Kräutersalze, Zucker mit essbaren Blüten, Badesalze, Sirup oder Tannenhonig her. "Eben all das, was der Garten so hergibt", sagt sie.