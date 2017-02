St. Georgen Schlemmertage: Kleine Häppchen in der Bergstadt

Die Schlemmer-Tage sollen in diesem Jahr neu aufgezogen werden. Das teilte Ariane Wilts beim gestrigen Informationstreffen im Rathaus mit. Hierzu waren die Gastronomen der Bergstadt eingeladen, um Ideen zu diskutieren.

Marktfrühstück eignet sich auch für Direktvermarkter

Statt an einem soll in Zukunft an zwei Tagen geschlemmt werden. Vorgesehen sind dafür Freitagabend, 21. Juli, mit einer "Schlemmermeile" sowie Samstagvormittag, 22. Juli, mit einem "Marktfrühstück". Dieses eigne sich auch für Direktvermarkter, so Wilts. Veranstaltungsort soll nicht mehr die Stadthalle sein, sondern die Stadt selbst.