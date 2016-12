St. Georgen Schlechte Nettoinvestitionsrate trotz steigender Einnahmen

Rücklagenentnahme sinkt um 300 000 Euro

Das höre sich gut an, sei aber immer noch die zweitschlechteste Rate der vergangenen zehn Jahre, so Link. Auch ändere das nichts an der Nettoneuverschuldung von 900 000 Euro. Jedoch sinke die Rücklagenentnahme von 1,4 auf 1,1 Millionen.

Laut Hauptamtsleiter Steffen Krebs sollen an Schulen die vorhandenen Computer durch Notebooks ersetzt werden. Die Gesamtkosten dürften bei 49 000 Euro liegen. Zum wiederholten Mal kritisierte Link vorgeschriebene jährliche Überprüfungen von Elektrogeräten durch Fachkräfte, was an den Schulen zu Kosten von fast 6000 Euro führt. Kostenerhöhungen bringt zudem die Übernahme des Angebots von Mittagessen durch die Gemeinde, was zuvor die Fördervereine organisiert hatten. Zudem wird in der Grundschule Königsfeld eine Betreuungskraft für zwei blinde Kinder eingestellt.