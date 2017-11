St. Georgen Schauspielproduktion für die ganze Familie

St. Georgen. Die Adventszeit beginnt in diesem Jahr erst am 3. Dezember und dennoch startet am 26. November, um 15 Uhr im Theater im Deutschen Haus in St. Georgen, die vorweihnachtliche Zeit, denn auch in diesem Jahr, wie es in den letzten Jahren schon liebgewonnene Tradition geworden ist, bietet das Theater eine Schauspielproduktion für die ganze Familie an.