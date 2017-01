St. Georgen Satire eines schüchternen Spießers

St. Georgen. "Bürger from the hell" wohnt in einer Eigentumswohnung im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld, die er von seiner Großtante mütterlicherseits geerbt hat, und hält sich für den härtesten Rockgitarristen seiner Generation. Nach seinem Studium am Richard-Strauß Konservatorium wechselte er zur Rockgitarre, um mit dem weiblichen Geschlecht in Kontakt zu kommen.

Attitüden und Posen der großen Rocklegenden

Sorgfältig eignete er sich mit Hilfe von Youtube sämtliche Tricks, Attitüden und Posen der großen Rocklegenden an. Dass "Bürger from the hell" sich mittlerweile ganz darauf konzentrieren kann, an seiner Karriere als Rockstar zu feilen, verdankt er einem seltsamen Zufall: Der Vorstadt-Rocker wird aufgrund eines Verwaltungsfehlers versehentlich von einer Stiftung für Hygieneartikel gesponsert. Neben dem Modellflugzeugbau und der Pflege seines Schrebergartens hat er also viel Zeit für die Vorbereitung seines großen Schritts ins Rampenlicht.