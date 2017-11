St. Georgen Rundgang durch Ausstellungen

Im Kunstraum Grässlin werden Werke des österreichischen Künstlers Heimo Zobernig gezeigt, der sich immer wieder mit den unterschiedlichen Tendenzen der geometrischen Abstraktion auseinandersetzt und die künstlerischen Paradigmen infrage stellt, die in der Moderne und Post moderne entworfen wurden. In den Räumen für Kunst wird mit "We love Paintings" Malerei aus der Sammlung präsentiert. Ausgestellt sind Werke von Georg Baselitz, Cosima von Bonin, Günther Förg, Georg Herold, Martin Kippenberger, Imi Knoebel, Michael Krebber und Albert Oehlen.

Global Forest ist eine Ausstellung, die aktuelle Positionen der zeitgenössischen Kunst präsentiert. Internationale Künstler zeigen Ergebnisse ihrer kreativen Auseinandersetzung mit St. Georgen und dem Schwarzwald. Sie verwenden dabei Malerei, Fotografie, Installation, audio-visuelle Medien und Performances. Die Ausstellung ist Impulsgeber und Forum für eine breit angelegte Diskussion über die Zusammenarbeit von Kunst und Wirtschaft in einer sich, durch die Globalisierung geprägten, schnell verändernden Arbeitswelt. In St. Georgen haben immer wieder Erfinder und Unternehmer Neues erdacht und verwirklicht. Daraus entstanden Schlüsseltechnologien und bedeutende Unternehmen. Gleichzeitig haben Künstler, Sammler und Kunstinteressierte eine besondere Aufgeschlossenheit für Kunst und neue Ideen geschaffen. Das Projekt greift diese Potentiale auf und entwickelt sie zu einer Plattform, auf der sich Kunst und Technologie auf Augenhöhe begegnen.

Weitere Informationen: www.sammlung-graesslin.eu www.globalforest2017.de