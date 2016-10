St. Georgen. Aufgrund des anstehenden Winters müssen zahlreiche Bäume und Hecken im Außenbereich zurückgeschnitten werden, darauf weist die Stadtverwaltung hin. Diese Pflanzen ragen hauptsächlich von privaten Grundstücken in den öffentlichen Verkehrsraum ein und sind eine Gefahr bei starkem Schneefall. Der Bauhof wird daher in der kommenden Woche in den Außenbereichen unterwegs sein und die betroffenen Hecken und Bäume entsprechend zurückschneiden. Grundsätzlich müssen alle Straßenanlieger die Bepflanzungen selbst zurückschneiden, die über das Maß hinaus wachsen, Zäune und Mauern überwinden und oftmals weit und gefährlich in den Straßenraum hinein ragen, so die Verwaltung.